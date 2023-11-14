Подписчики Бони раскритиковали ее внешность после пластической операции

Известно, что 43-летняя российская телеведущая славится своим пристрастием к пластической хирургии. Публика уже привыкла к тому, что Виктория Боня будто бы старается «обратить время вспять» в попытках выглядеть моложе.

Но очередное хирургическое вмешательство все же вызвало у фанатов знаменитости бурную реакцию. Причем, у некоторых – довольно негативную. Дело в том, что Боня опубликовала в соцсетях новые снимки, на которых ее внешность претерпела некоторые изменения. Одним из кадров поделилось издание «Утро.ру».

Подписчики не разделили воодушевленности звезды под постом, который она подписала словами «выход в новой версии себя». Комментаторы уверены, что Боня сильно изуродовала лицо, которое стало пластмассовым, а глаза – узкими и ассиметричными. Пользователи сети также заявили, что звезда таким образом растеряла уникальность.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Виктория Боня встревожила поклонников своим состоянием.