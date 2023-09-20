Виктория Боня встревожила поклонников своим состоянием

Известно, что сейчас Боня не решается показать результаты перенесенной операции, поскольку, видимо, стесняется отеков на лице. Они скрыты за солнечными очками, пока идет курс реабилитации.

Таким образом, знаменитость очень переживает и даже порой пугается своего отражения в зеркале. Но на что ни пойдешь ради красоты? Теперь Виктория Боня расплачивается не только деньгами, но и собственным психологическим состоянием.

Однако, побороть депрессию ей помогают медитации. Но вместо того, чтобы делать их дома в спокойной обстановке, светская львица легла на Аллею славы в Голливуде. В итоге подписчики заподозрили, что у звезды есть «проблемы с головой».