Подписчики Долиной увидели ее снимки без фильтров и ретуши

Как пишет портал «Дни.ру» , о народной артистке России Ларисе Долиной не скажешь, будто ей исполнилось уже 67 лет. Знаменитость выглядит куда моложе своего возраста.

Ходят мнения о том, что Долина несколько раз ложилась под хирургический нож. Все из-за того, что немолодая звезда всячески старается победить старость. Однако годы берут свое рано или поздно.

Так или иначе, недавно в сети появились свежие снимки Ларисы Долиной, на которых ее лицо запечатлено к камере ближе, чем обычно. Подписчики звезды смогли детально рассмотреть кожу артистки без ретуши и примененных фильтров.

Хоть певица никогда не говорила о перенесенных пластических операциях, она признавалась, что на свое преображение пришлось потратить довольно много денег.