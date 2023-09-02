Подписчики Навки поспорили, на кого больше похожа ее 9-летняя дочка

Как сообщает портал «Дни.ру» , звезда фигурного катания выложила в сеть две фотографии – своей наследницы и маленькой себя. Некоторые фанаты увидели очевидное сходство «на лицо». Другие же уверены, что Надежда Пескова – «папина дочка».

Вот и прошел День Знаний, а впереди – школьная интересная пора. За парту сядет и маленькая дочь Татьяны Навки. Фигуристка опубликовала на своей странице в социальных сетях первосентябрьский снимок девочки.

Однако перед этим Навка показала старое школьное фото, на котором запечатлена с подружками в белых фартучках и с бантами. Образы у мамы и дочки, кончено, разные в этот поаздник. Но внешне они очень похожи друг на друга. Фанаты олимпийской чемпионки поделились надвое: на тех, кто думает так же, и тех, кто видит большее сходство с папой.