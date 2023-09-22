Подписчики Пеговой поздравили ее с замужеством, заметив кольцо на пальце

Как пишет издание «Утро.ру» , сама актриса при этом не выдает подробности своей личной жизни.

Недавно опубликованными фотографиями в социальных сетях Ирина Пегова спровоцировала волну слухов о своей свадьбе. На ее снимках кольцо на правой руке как бы ненавязчиво выступает вперед и всем своим видом напоминает обручальное.

Внимательные поклонники девушки, конечно, не могли не обсудить эту интересную деталь. Фанаты начали гадать, вышла ли артистка во второй раз замуж или нет.

Напомним, что она развелась с Дмитрием Орловым. И после расставания Пегова говорила о том, что пока что не планирует вновь становиться женой. К слову, сейчас ее даже устраивает статус одинокой женщины. Несмотря на это, некоторые уже успели поздравить девушку со свадьбой.