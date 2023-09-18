Подписчики Седоковой предположили, что она сбежала от мужа

Стало известно о свежей фотографии, которую бывшая солистка «ВИА Гра» опубликовала на своей странице в социальных сетях. На ней она изображена вместе с сыном. А подпись под снимком гласит о том, что у них пока что нет машины, квартиры, школы, а также няни.

Судя по всему, подписчики могли сделать только один вывод – Анна Седокова подобным образом намекнула на разлад в отношениях с мужем. «Но зато есть мы», – подчеркнула певица, подразумевая под этим себя и своего ребенка. Однако, сам супруг артистки не давал никаких комментариев.

Ранее мужчина публично признавался в любви к своей избраннице. Так что причина, по которой пара, вероятно, разбежалась, пока неизвестна.