Подписчики восхитились фигурой Эвелины Бледанс в бикини

Известно, что сейчас Эвелина Бледанс отдыхает со своей семьей в Израиле. Там же она записала видео, которое вызвало фурор в социальных сетях. Все дело в фигуре 54-летней актрисы. Она позировала в черном бикини, которое выгодно подчеркивало все достоинства фигуры.

Подписчики не остались равнодушны, когда перед ними предстало такое зрелище. Публикация набрала много лайков и комментариев с комплиментами. Фанаты писали, что Эвелина Бледанс – прекрасная женщина. И правда, такой красотой и стройностью в этом возрасте может похвастаться не каждая. В общем, телеведущая и сама наверняка очень гордится своей фигурой, раз не стесняется подобных полуголых выходов в сеть.