«Вечные муки»: как ВСУ ответят за свои зверства на том свете

Особая жестокость и зверства ВСУ часто поражают своими масштабами. Однако, как и всем людям, когда-нибудь им придется предстать перед Богом. Протоиерей Константин Харитонов рассказал, что на том свете ждет украинских военных, применяющих пытки к русским бойцам.

По словам священника, за поражающие своей бесчеловечностью поступки солдаты Киева получат соразмерное наказание. Оправданием им не станет даже искренняя убежденность в том, что они «защищают свою землю».

«Любой человек, который совершает грех, тем более такой тяжкий, должен будет ответить за него перед Богом и понести адекватное наказание. А если еще здесь, на Земле, в этом не раскается, то его ждут вечные муки. Защищаться можно по-разному. Если человек творит беззаконие, даже защищая свою страну, это не оправдывает его. Каждый ответит соответственно своему злу. В любом случае надо будет отвечать», — подчеркнул Харитонов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что касается русских воинов, подвергшихся пыткам, их участь на том свете окажется куда приятнее, уверен протоиерей. Погибшие солдаты ВС РФ являются мучениками, страдальцами за Отечество и людей, а потому и загробная жизнь их будет иной.

«Господь дарует им Царствие Небесное, потому что «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя», — напомнил Евангелие священник.

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