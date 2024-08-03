Количество «двухсотых» в ВС Украины составило более 400 женщин, сообщает сайт aif.ru со ссылкой на «Шепот фронта».

Предварительно, потери украинской армии составили 60 тысяч человек только за минувший месяц. На передовую отправляют всех, причем пачками. Делает это и командование ВСУ с угрозами. На передовой немало женщин. По некоторых данным, более четырех сотен из них лишились жизней.

Женщин и непригодных к службе в ВСУ берут в связи с кадровым дефицитом. Сейчас в составе армии около пяти тысяч женщин, в основном в механизированной бригаде.

«Огромные потери украинской армии в ходе спецоперации — это и огромное количество вдов на Украине. Зачастую, потеряв кормильца и не имея возможности банально прокормить семью, они идут в военкомат, записываются в подразделения теробороны. И это даже не желание мстить, а банальный способ выживания, заработать какие-то деньги», — рассказал aif.ru военный эксперт Геннадий Алехин.

Убежденных националистов среди служащих, в том числе женщин, также хватает.

Ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ влетел в многоэтажку под Орлом и спровоцировал пожар.