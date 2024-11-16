Подполье: ВС РФ разбомбили цех ВСУ в Николаеве, где производили БПЛА

Российские военные ракетным ударом в Николаеве угодили в цех завода, где производили беспилотные летательные аппараты, рассказал в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Как поведал собеседник агентства, прилет был в бывший завод «ЧСЗ». А именно — в ту самую часть, в часть, принадлежащую предприятию «Нибулон», что производит ударные БПЛА. В результате взрыва погибли 12 украинских боевиков. В момент ракетного удара там, помимо украинских военных и местных рабочих, находились и англоговорящие иностранные военные инструкторы.

«Прилетело в цех, где производили БПЛА, в том числе водные самолетного типа. Также в этом цеху производились наладочные работы по безэкипажным плавсредствам и вооружение (для них. — Прим. ред.)», — объяснил Лебедев.

Он добавил, что российский ракетный прилет был максимально удачным. Как итог — сам цех по производству беспилотников уничтожен. В пожаре сгорели также оборудование и готовые изделия.

«После взрыва к месту прилета направились скорые и пожарные. По предварительным данным, 12 военных погибло, около 30 ранены, в том числе иностранцы», — резюмировал собеседник агентства.

Стоит отметить, что взрыв в Николаеве, что прогремел в субботу, подтвердил и мэр Николаева Александр Сенкевич. В то же время украинский чиновник не указал характер разрушений и где именно был прилет.