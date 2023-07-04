Подполковник Иванников назвал возможные признаки вербовки близких ВСУ

Подполковник запаса МВД Олег Иванников перечислил признаки того, что близкого человека завербовали ВСУ. Советы по выявлению подобных случаев он дал в беседе с Ura.ru .

Иванников предупредил, что первым «звоночком» должно являться появление нехарактерно крупных сумм денег у подозреваемого. Подполковник советует спросить у близкого, откуда у него такие деньги и попытаться отговорить от преступных планов и подобных действий.

Подполковник отметил, что прежде всего, в зоне риска находятся психически нездоровые люди. ВСУ пользуются их состоянием и склоняют к совершению террористических актов. Иванников советует проверить мессенджеры родственников при возникновении подозрений. По его словам, именно таким образом ВСУ связываются с людьми.

Иванников также утверждает, что для поиска людей на вербовку, украинцы используют искусственный интеллект. Если с устройства часто поступают запросы о взрывчатке или ВСУ, то их ИИ сразу сработает.