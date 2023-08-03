Подполковник Иванников объяснил, как распознать вербовку близкого в ВСУ

Внезапная нелюдимость, приток денег и даже неожиданная страсть к спорту и туризму — все это верные факторы, что россиянин попал под влияние украинских спецслужб, готовясь вступить в ряды ВСУ.

Как пояснил беседе с URA.RU подполковник запаса МВД, руководитель благотворительного учреждения «Право и Порядок» Олег Иванников, у таких персонажей странным образом появляются неконтролируемые денежные средства и они сразу же меняют начинают образ жизни.

«В большинстве случаев Служба безопасности Украины и Главное управление разведки очень щедро оплачивают любую противоправную деятельность, так как финансирование с Запада буквально течет рекой. Также граждане больше времени проводят за компьютером, становятся нелюдимыми, отношения с близкими становятся достаточно сложными. В некоторых случаях завербованные осуществляют покупки, которые могут пригодиться для туристической деятельности, занятий спортом, хотя раньше не были замечены в пристрастии к спортивным занятиям», — отметил собеседник журналистов.

При этом важно знать, для вербовки в ряды ВСУ украинские спецслужбы используют одиноких граждан, подчеркнул Иванников. Ведь те, у кого отсутствует ответственность перед семьей и обществом, как раз лакомая добыча для СБУ.

«Многие, кто подвергается вербовке, являются одинокими и нелюдимыми людьми. Социальная ответственность перед семьей и обществом у них отсутствует. А те, у кого есть семьи, они, как правило, в первую очередь думают о благополучии семьи и делают определенные проекции, что будет дальше», — объяснил Иванников.

Что примечательно, уже после выявления такие завербованные индивидуумы начинают сразу же утверждать, что их якобы одурманили или того хуже - околдовали. Но российские правоохранители и суды на такие разводы не ведутся, заключил Иванников.