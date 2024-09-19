Подрядчик строительства школы в Биробиджане умудрился украсть почти миллиард бюджетных средств

Сумма в 900 млн рублей была украдена при строительстве общеобразовательной школы в городе Биробиджане. Об этом проинформировала в своем аккаунте в соцсетях пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в 2021 году департамент образования Еврейской АО заключил с одной коммерческой компанией договор, включавший в себя финансирование, проектирование, а также строительство с последующей эксплуатацией школы на 1275 мест.

Однако, получив аванс из бюджетных средств на проведение на финансирование работ по строительству ГБОУ, подрядчик не стал выполнять взятые на себя обязательства, а полученные бюджетные средства присвоил.

«При этом выполнять взятые на себя обязательства коммерческая организация не намеревалась, предусмотренные соглашением работы не выполнены. Общая сумма похищенных средств превысила 900 млн рублей», — говорится в сообщении.

В настоящее время следствием в отношении гендиректора концессионера возбуждено уголовное производство по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Ранее сообщалось, что в соседнем Красноярске возбудили дело о краже почти 1 млрд рублей у Минобороны.