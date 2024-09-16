В Красноярске возбудили дело о краже почти 1 млрд руб. у Минобороны
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Правоохранительные органы сообщили о задержании руководителя ООО «ЕРСМ Сибири» по подозрению в хищении почти 1 млрд руб. у Минобороны РФ, сообщил ТАСС.
По данным следствия, злоумышленники использовали сложные схемы для вывода денег через подставные компании и фиктивные контракты.
Представители ведомства отмечают, что будут приняты все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Ранее сообщалось, что адвоката с огнестрельным ранением доставили в больницу в Химках.