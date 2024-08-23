Подрядчика пятизвездочных отелей Hyatt приговорили к пяти годам тюрьмы

Суд приговорил бизнесмена Олега Дроздова к пяти годам колонии по делу о преднамеренном банкротстве генерального подрядчика строительства пятизвездочных отелей Hyatt во Владивостоке, сообщило РИА Новости.

В 2019 году Дроздова уже приговаривал к семилетнему тюремному заключению Фрунзенский районный суд Владивостока по делу о хищении 300 млн руб. из бюджета при строительстве одного из объектов саммита АТЭС — полигона твердых бытовых отходов. В том же году Приморский краевой суд отменил приговор и освободил Дроздова, а также его пособника из-за истечения срока давности дела.

После этого в суде несколько лет рассматривалось дело о преднамеренном банкротстве Дроздова, являвшегося фактическим владельцем компании-генподрядчика ООО «Строительная компания «Приморье — Дальний Восток» строительства пятизвездочных отелей Hyatt во Владивостоке.

Сторона обвинения сообщала, что в результате банкротства компании были не выполнены обязательства перед более чем 20 кредиторами на сумму более 3 млрд руб., а также перед РФ на сумму более 78 млн руб.

В итоге Дроздов был приговорен к пяти годам заключения и штрафу в размере 150 тыс. руб. с лишением права заниматься деятельностью, связанной со строительством зданий, сооружений, многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на три года.

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