Подрядчики похитили более 4 млрд руб. на проектах по развитию инфраструктуры Кубани

Подрядчики похитили более 4 млрд рублей на строительстве инфраструктурных объектов в Краснодарском и Приморском крае. Об этом со ссылкой на МВД России по Южному федеральному округу (ЮФО) сообщило РИА Новости.

Речь идет о хищении крупной суммы при строительстве портов в Новороссийске и в Тамани, а также в Находке в Приморском крае.

Отмечается, что в рамках проводимого расследования задержаны фигуранты уголовного дела. Первый — бывший генеральный директор казенного учреждения, подчиняющегося Министерству транспорта РФ. Он обвиняется в должностных преступлениях, связанных с хищением 850 млн рублей, при реализации проектов в Краснодарском крае и в Приморье с 2014 по 2019 годы.

Второй фигурант дела — экс-замгендиректора учреждения, который подозревается в превышении полномочий с ущербом для государства в 260 млн рублей с 2014 по 2016 годы.

Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств дела и по привлечению к ответственности причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали пособника телефонных мошенников, похитивших у пенсионера более 20 млн рублей.