В Подмосковье задержали пособника телефонных мошенников, похитивших у пенсионера более 20 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Подольск задержали в аэропорту «Шереметьево» 32-летнего жителя Перми, которого подозревают в работе на телефонных мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что аферисты обманули 79-летнего жителя Подольска. Сначала ему позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка, и сообщила о том, что от его имени поступила заявка на оформление кредита. Мужчина попросил аннулировать запрос, потому что не оставлял такого запроса.

Через день потерпевшему позвонили якобы от службы безопасности банка и ФСБ и убедили его в том, что мошенники хотят похитить денежные средства. Они предложили ему принять участие в операции по их поимке, для этого нужно было передать все свои сбережения доверенному лицу. Пенсионер снял все свои сбережения в размере более 20 млн рублей и передал их неизвестному в кафе. Через некоторое время мужчина догадался об обмане и обратился в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Полицейские задержали мужчину, который выполнял роль курьера, он признался, что нашел работу в одном из мессенджеров. Теперь ему грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали двоих мужчин, похитивших деньги из частного дома.