Подростка осудили на 100 лет за убийство семьи из-за компьютерной игры

Суд в пакистанском городе Лахор вынес приговор 17-летнему юноше, обвиняемому в убийстве четырех членов своей семьи, сообщило издание The Independent.

Подросток был приговорен к 100 годам лишения свободы за преступление, которое, по мнению судьи, стало следствием нервного срыва, вызванного одержимостью компьютерной игрой PUBG.

Приговор был оглашен 24 сентября. Вместо смертной казни судья назначил четыре пожизненных срока по 25 лет за каждое убийство, которые будут отбываться последовательно.

На момент совершения преступления подростку было 14 лет. Он проживал в многолюдном районе Кахна в Лахоре и был известен как страстный поклонник игры PUBG, проводя большую часть времени в своей комнате за компьютером.

По данным следствия, агрессивное поведение юноши усиливалось, когда он не мог выполнить игровые задания. В день трагедии он потерял самоконтроль после замечания со стороны матери и очередной неудачи в игре.

В состоянии аффекта молодой человек схватил пистолет, принадлежавший матери, и открыл огонь по комнате, где находились спящие мать и сестры.

