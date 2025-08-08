Подростки без жалости: на Урале сделавший замечание детям пенсионер чуть не лишился жизни

В Екатеринбурге группа молодых людей совершила нападение на пожилого мужчину, применив перцовый баллончик. Причиной конфликта стало замечание, сделанное пенсионерам молодежи за некорректное поведение. Инцидент произошел еще 31 июля в трамвае №14, и его удалось зафиксировать на камеры видеонаблюдения, а затем и в Сети.

Все началось с того, что один из молодых людей, находясь в салоне автомобиля, нецензурно что-то кричал прохожим через окно, а другой — закинул ноги на соседнее сиденье, как сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

«На одной из остановок их решила урезонить неравнодушная бабуля — она заставила парня спустить ноги на пол. Затем в конфликт включился мужчина, который пытался донести до ребят недопустимость такого поведения — те отреагировали агрессивно и начали его окружать, но кондуктор разогнала их», — приводится в публикации.

Затем мужчина начал фиксировать происходящее на камеру своего мобильного телефона. На записи видно, как в этот момент молодые люди пытались спрятать свои лица: одни надели балаклавы, другие прикрылись капюшонами или руками.

Когда пенсионер покинул трамвай, за ним увязались подростки. На улице один из них достал баллончик с перцовым газом и направил его в сторону мужчины, после чего компания быстро скрылась.

В связи с произошедшим нападением было инициировано уголовное разбирательство. Дело находится на личном контроле у главы федерального ведомства Александра Бастрыкина.