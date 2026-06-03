Подростки из Одинцова выложили видео с кражей овощей и попали в юридическую ловушку

В Одинцове подростки устроили дерзкие кражи овощей с местного рынка и сами выложили доказательства в соцсети. Как сообщают очевидцы, школьники несколько раз возвращались на торговую точку, забирали свежие овощи и убегали под смех и комментарии, снимая происходящее на камеру. Ролик быстро набрал просмотры и вызвал широкий резонанс, а сами подростки, очевидно, не осознавали, что фактически разместили чистосердечное признание в правонарушении.

Юрист Сергей Самсонов пояснил REGIONS, что такая бравада грозит участникам серьезными правовыми последствиями. По его словам, подобные действия квалифицируются как мелкое хищение по статье 7.27 КоАП РФ, но если ущерб окажется значительным или кражи совершались группой лиц по предварительному сговору, может наступить уже уголовная ответственность по статье 158 УК РФ. Тот факт, что ребята сами зафиксировали и опубликовали доказательства, только усугубляет их положение.

Специалист призвал родителей усилить контроль за досугом детей, а самих подростков — задуматься о том, что цифровой след от таких «подвигов» способен навсегда испортить и репутацию, и будущую карьеру. В администрации Одинцовского городского округа уже отреагировали на инцидент: вопрос взят на контроль, будет проведена проверка, по итогам которой к школьникам и их родителям применят воспитательные и административные меры. Власти выразили надежду, что случай послужит уроком для других любителей опасного хайпа, и призвали молодежь использовать соцсети для создания созидательного и полезного контента.