Подростки из Подмосковья могут выиграть смену в «Орленке», приняв участие в конкурсе

Стартовал конкурс «Авангард - моя траектория», который проводится на базе всероссийского детского центра «Орлёнок», где подростки в возрасте от 14 до 16 лет получат уникальную возможность принять участие в тематической смене, организованной совместно с учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард».

Желающих побывать на смене в известном детском лагере на Черноморском побережье Краснодарского края, в живописной бухте в 45 км на северо-запад от города-порта Туапсе, довольно много.

Главная цель проекта - профориентационная работа и популяризация военной и государственной службы среди подростков. В рамках программы мальчики и девочки будут изучать одну из пяти военных специальностей и попробовать себя в деле: «военный медик», «военный связист», «войска специального назначения», «военный журналист» и «военный инженер». Смена продлится в течение 21 дня.

Для участия в конкурсе претендентам необходимо представить портфолио с достижениями в конкурсах и олимпиадах гражданско-патриотической направленности, а также выполнить конкурсное задание в виде эссе на тему «Моя профессиональная траектория в военной или гражданской сфере».

Победитель конкурса получит бесплатную путёвку в «Орлёнок».

Прием документов на конкурс продлится до 17 июля включительно. Подробная информация об условиях конкурса и порядке подачи заявок доступна в положении о конкурсе.

Также информация доступна в соцсетях проекта – в группе в ВК, а также в телеграм-канале;

Контактное лицо по вопросам содержания программы и конкурсного отбора:

Згурская Дарья Алексеевна. Тел.:89521627149, e-mail: zgurskaia@avangardcenter.ru