Подростки Одинцово получили первые паспорта в День Конституции

В 30-летний юбилей Конституции РФ глава подмосковного Одинцовского городского округа вручил первые паспорта юным гражданам. Так, из рук главы муниципалитета документы получили 20 подростков.

Праздничная церемония вручения прошла в администрации городского округа. Помимо главного удостоверения личности ребятам вручили экземпляры Основного закона Российской Федерации.

Как отметил Андрей Иванов, Конституция определяет правовую конструкцию страны. Глава Одинцовского городского округа призвал молодых граждан России любить и ценить Родину, а также изучать и знать ее законы, традиции, культуры и историю.

Подобная церемония прошла и в подмосковном городском округе Люберцы. Там ребятам также получили первые паспорта в День Конституции РФ.