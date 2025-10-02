Убийство без трупа: письмо от «мертвой» сестры освободило брата из психбольницы

Семнадцатилетний студент Дмитрий Медков провел три года в психиатрической больнице за преступление, которого не совершал — убийство собственной сестры, которая на самом деле оказалась жива. Об этом сообщает KP.RU, выяснившая подробности жуткой истории.

История началась в апреле 2003 года в ставропольском селе Китаевское, когда после бытовой ссоры с матерью четырнадцатилетняя Таня Медкова пропала. Ее исчезновение стало основанием для возбуждения уголовного дела против брата.

Друг Медкова рассказал, что в день пропажи брат избил сестру ногами, сжег тело в печи и утопил останки в реке. Сам подозреваемый эту версию подтвердил, а позже от нее отказался.

Вменяемость Медкова была под вопросом, ведь все как один говорили, что молодой человек любил сестру и никогда бы ее не обидел. Заключение судебно-психиатрической экспертизы показало у парня шизофрению.

Суд направил Медкова на принудительное лечение, где он провел три года, пока в ноябре 2006 года его матери не пришло письмо от «убитой» дочери с фотографиями и признанием, что она сбежала из семьи сознательно: покинула дом и тайно уехала в Дагестан, где вышла замуж. Экспертиза почерка и опознание подтвердили — Таня жива.

Освобождение Дмитрия заняло всего 20 минут судебного заседания, но последствия неправомерного осуждения оказались необратимыми. Дознаватели Сергей Каргалев и Алексей Михнев получили условные сроки за превышение полномочий, однако сам Медков так и не смог восстановить здоровье после интенсивной терапии психотропными препаратами.

По последним данным, приступ эпилепсии, развившейся на фоне принудительного лечения, стал причиной его смерти.

