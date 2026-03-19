Подростков Подмосковья пригласили принять участие в программе «Мы — граждане России!»
Подмосковным подросткам предложили принять участие во Всероссийской программе «Мы — граждане России!». Ее основной целью является формирование активной гражданской позиции у подростков, впервые получающих паспорт гражданина РФ.
Для участия в торжественной церемонии вручения паспорта гражданина РФ в своем регионе ребенку необходимо подать заявку на сайте «Движения Первых» по этой ссылке. После этого с ним свяжутся представители регионального отделения «Движения Первых» и пригласят на ближайшее мероприятие.
Программа реализуется с 2023 года. Только в 2025 году было проведено более 19 тыс. региональных церемоний, на которых более 246 тыс. молодых граждан получили свои первые паспорта в торжественной обстановке.