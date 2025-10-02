Подростков с 14 лет обяжут оформлять загранпаспорт для выезда из страны

Начиная с 20 января 2026 года, для пересечения границы с Абхазией, Белоруссией, Южной Осетией, Казахстаном и Киргизией российским гражданам, достигшим 14-летнего возраста, потребуется наличие загранпаспорта. Данную информацию предоставили в миграционной службе Министерства внутренних дел.

Новое требование будет предъявляться ко всем подросткам, независимо от наличия сопровождающих — родителей или иных лиц. При этом для взрослых и детей старше 14 лет сохраняется возможность въезда на территорию перечисленных государств по внутреннему паспорту Российской Федерации.

В миграционной службе советуют заблаговременно оформить заграничный паспорт для несовершеннолетних во избежание возможных затруднений при прохождении пограничного контроля.

Подчеркивается, что несовершеннолетние, покинувшие территорию России до указанной даты на основании свидетельства о рождении, смогут вернуться в страну, используя этот же документ.

