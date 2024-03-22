«Подростковая биржа труда» впервые пройдет в Подмосковье

«Подростковая биржа труда» впервые состоится в регионе в следующем месяце. Об этом рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Ярмарку вакансий для несовершеннолетних проведут в Раменском. Программа мероприятия пока еще разрабатывается, но в нее точно войдут различные мастер-классы и встречи с представителями бизнес-сообщества.

В рамках проекта аппарат детского омбудсмена региона организует онлайн-обучение для предпринимателей. Его темой станут ключевые изменения в законодательстве касательно трудоустройства подростков.

Ранее в регионе провели опрос среди учащихся школ и колледжей. Согласно его результатам, свыше 80% респондентов хотели бы подрабатывать в свободное время. У 22% есть желание работать, но нет времени. Восемь процентов опрошенных признались, что их не берут на работу, а 7% не устраивают вакансии, предлагаемые подросткам.