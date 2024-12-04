Подростку, который избил дежурного в школе Лосино-Петровского, грозит до трех лет лишения свободы

Учащемуся школы в Лосино-Петровском, который избил сверстника, грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщает портал Regions со ссылкой на адвоката Даниила Лунева.

Драка произошла 29 ноября в школе поселка Свердловский. Одного из учащихся назначили дежурным. Во время исполнения своих обязанностей 14-летний мальчик заметил двух курящих подростков и сообщил об этом учителю. За это один из курильщиков дождался дежурного после уроков и избил — мальчику проломили череп.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По словам Даниила Лунева, школьнику может грозить лишение свободы на срок до трех лет. Если подросток полностью возместит причиненный ущерб, то сможет избежать реального срока и получить условный.

«Если же его вина будет полностью доказана, но с его стороны не будет никаких движений в сторону искупления своей вины, тогда могут назначить реальный срок наказания. Примерно два-три года лишения свободы с отбыванием наказания в специализированном учреждении для несовершеннолетних», — рассказал эксперт.

Подробнее о драке читайте в материале Regions.