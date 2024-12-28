Праздника не будет: в каких городах Подмосковья запретили запускать фейерверки на Новый год

Москвичи встретят Новый год без праздничного салюта, заявил мэр столицы Сергей Собянин. В некоторых городах Московской области и вовсе запретили использование пиротехники. Подробнее — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Запускать салюты на Новый год не смогут жители Истры, Рузы, Одинцово, Люберец, Раменского, Ступино и Коломны. Исключение составляют пиротехнические изделия первого класса опасности — хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня (согласно Регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий»).

Запрет на запуск фейерверков в городском округе Истра действует с 29 декабря по 31 января. Местные власти рекомендуют гражданам и организациям, с учетом проведения специальной военной операции, воздержаться от использования пиротехники на новогодних праздниках. Жители Рузского городского округа не могут запускать салюты с 16 декабря по 31 января, сказано в постановлении администрации муниципалитета. Сроки запрета в Одинцово аналогичны — с 16 декабря по 31 января. Ограничения вводятся для усиления общественного порядка, обеспечения безопасности и спокойствия жителей, уточнили в администрации Одинцовского городского округа.

С 20 декабря по 31 января не могут взрывать петарды и запускать фейерверки жители Ступино, следует из постановления администрации. Особый режим антитеррористической, общественной и противопожарной защищенности вводится в Коломне с 29 декабря по 8 января, запуск салютов также запрещается на период новогодних праздников. В Люберцах использование пиротехники запрещено с 16 декабря по 8 января, нарушителям грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей (ст.204 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности»).

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Кроме того, строгий запрет на запуск пиротехники действует на территории национального парка «Лосиный остров» в Мытищах. Это не только создает пожароопасную ситуацию, но и пугает животных.

«Если вы стали свидетелем запуска фейерверков во дворах многоквартирных домов, в парках или просто на улице — вызывайте полицию», — посоветовал заместитель главы городского округа Коломна Максим Коновалов.

Ранее REGIONS выяснил, где в Подмосковье можно будет посмотреть салют в новогоднюю ночь.