Подросток из Кузбасса получил награду от российских властей за спасение мальчика

Героические подвиги совершаются практически каждый день. Все из-за того, что в мире ежедневно случаются какие-то неприятности. Одна из них произошла еще в мае текущего года. Но история завершилась благополучно, о чем также рассказало издание «Vse42.ru» .

Именно тогда четырехлетний мальчик решил погулять недалеко от водоема, который находится в Промышленновском районе Кемерова. Спустя некоторое время его мама заметила, что сын пропал. В результате этого было решено отправиться на поиски вместе с соседями.

Подросток, участвовавший в этом, увидел в водоеме тело мальчика, которое было повернуто к воде лицом. Тогда юноша, недолго думая, полез спасать ребенка. Он достал малыша и передал его отцу.

К слову, пострадавший остался жив, а российские власти наградили кузбасского подростка за героический и благородный поступок.