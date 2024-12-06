Подросток из Тулы инсценировал свое похищение ради вымогательства у бабушки

В Туле несовершеннолетний притворился жертвой похищения ради денежных средств родной бабушки. Как сообщают Тульские известия , в инсценировке ему помогал друг.

По данным прокуратуры Тульской области, молодого жителя обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Установили, что в декабре 2024 года подросток с другом отправились в заброшенное здание, где разыграли сцену похищения.

Знакомый при этом не был в курсе преступных намерений туляка, а просто подыгрывал ради видео якобы для соцсетей.

Жертве оклеили руки и ноги липкой лентой, а затем записали обращение и сделали снимки. Все направили бабушке обвиняемого с требованием заплатить за жизнь внука три миллиона рублей.

В эту ночь подросток не вернулся домой, а переночевал в местном компьютерном клубе. Там его местоположение раскрыла полиция.

Подросток признал свою вину. В скором времени материалы дела направят в Центральный районный суд.

Ранее сообщалось, что троих предпринимателей из Подмосковья задержали за похищение мужчины и вымогательство денег.