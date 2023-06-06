Подросток облил горючим своего сверстника: в Москве предъявлено обвинение

Стало известно, что в Москве госпитализировали 14-летнего мальчика. Он пострадал в результате противоправных действий со стороны другого подростка, о чем пишет RT.

Молодой человек, не достигший совершеннолетия, облил своего сверстника горючей жидкостью. В результате чего пострадавший был экстренно госпитализирован в больницу с тяжелым состоянием. У мальчика диагностировали третьей степени ожоги тела и дыхательных путей.

Канистра, с помощью которой было совершено преступление, на данный момент изъята вместе с одеждой потерпевшего. Жителей домой, находящихся поблизости к детской площадке, опросили.

Нападавшему выдвинули обвинение в покушении на жизнь ребенка, по словам руководителя столичного главка СК России Юлии Ивановой. В соцсетях ведомства сообщается, что несовершеннолетний обвинен в совершении преступления, «предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта «д» части 2 статьи 105 УК России».