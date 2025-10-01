Подросток, продавший почку за iPhone, пострадал от последствий

В КНР вновь вспомнили случай с юношей, который в возрасте 17 лет лишился почки, чтобы приобрести iPhone 4 и iPad 2. Как сообщило издание The Thaiger, теперь ему 31 год и он до сих пор ощущает негативные последствия своего поступка.

Выходец из небогатой семьи, Ван Шанкунь жил в провинции Аньхой. В 2011 году, в свои 17 лет, он наткнулся в интернете на предложение нелегальных продавцов органов. В объявлении говорилось, что человеку достаточно одной почки, а за вторую предлагали 20 тысяч юаней (сегодня это более 230 тысяч рублей). Ван грезил об iPhone, поэтому откликнулся на это предложение. Вырученные средства он потратил на iPhone 4 и iPad 2.

Вскоре Ван осознал свою ошибку. Из-за антисанитарных условий во время операции у него развилось серьезное воспаление и оставшаяся почка начала отказывать. Потребовалась срочная медицинская помощь.

В 2012 году китайские правоохранительные органы задержали нелегальных торговцев и через суд заставили их выплатить семье Вана компенсацию в размере свыше 1,48 миллиона юаней. Но ущерб здоровью уже был неисправим: единственная почка была необратимо повреждена.

Сейчас Вану 31 год. Он вынужден регулярно проходить диализ, его беспокоят слабость и кровь в моче. Ему присвоена третья группа инвалидности, и он не имеет возможности работать.

