Подросток серьезно пострадал на железнодорожной платформе в подмосковных Химках

Девочка-подросток получила серьезные травмы на железнодорожной платформе в городском округе Химки в Подмосковье. Ее госпитализировали прямо со станции, пишет МК.

Инцидент случился 3 ноября, в 16.45 по мск. Девушка стояла в ожидании транспорта на ж/д платформе Новоподрезково Ленинградского направления, но, вероятно, стояла слишком близком к краю. В момент прибывания электропоезд задел юную пассажирку и сбил ее с ног. Она получила переломы и в состоянии шока была госпитализирована.

В очередной раз пассажирам напоминают, что нельзя стоять на краю платформ у железнодорожных путей, перебегать рельсы в неположенном месте и игнорировать другие правила безопасности на станциях.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Сергиевом Посаде с рельсов сошли грузовые вагоны.