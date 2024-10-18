Грузовые вагоны сошли с рельсов в Подмосковье

В подмосковном Сергиевом Посаде сошли с рельсов грузовые вагоны, обстоятельства инцидента выясняет прокуратура. Об этом сообщили в социальных сетях Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По ее данным, сход двух хвостовых вагонов поезда, предварительно, произошел днем 18 октября.

«Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются Московско-Ярославской транспортной прокуратурой», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по итогам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что более 20 человек, включая детей, пострадали при обрушении пола в вагоне в Ленобласти.