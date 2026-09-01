Подросток стал замкнутым и интересуется оружием? Это тревожный сигнал: психолог объяснил, что стоит за детской агрессией

По его словам, в основе агрессивного поведения почти всегда лежит групповой буллинг: коллектив постоянно давит на одного человека. Ребенок оказывается в изоляции, не получает поддержки ни от педагогов, ни от семьи и доходит до отчаяния. Чаще всего на крайние действия идут подростки 12–16 лет, когда в организме бушуют гормоны, а конкуренция в классе обостряется. В такой борьбе группы начинают доминировать над одиночками.

Зберовский подчеркнул, что родителям важно обращать внимание на резкую замкнутость ребенка, потерю социальных контактов, а также интерес к оружию или агрессивному контенту. Задача взрослых — социализировать подростка, помогать ему находить друзей и учить простейшим способам психологической защиты. Занятия спортом дают уверенность и возможность обзавестись товарищами. Если ребенок ни с кем не общается, сидит один в комнате и проявляет повышенный интерес к оружию или радикализму, это серьезный повод для тревоги.