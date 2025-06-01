Подрыв моста под Брянском. Главное на данный момент

В настоящее время на месте схода с рельсов пассажирского поезда в Брянской области, который произошёл после подрыва моста, происходит ряд событий. «Подмосковье Сегодня» восстановило хронологию произошедшего и собрало последние новости.

В 22:44 в районе населённого пункта Выгоничи произошло обрушение моста. По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв одной из опор. В этот момент по мосту проезжал грузовой автомобиль «Мираторга», а под мостом следовал пассажирский поезд «Климов — Москва», в котором находились 379 человек.

Вследствие столкновения поезда с поврежденным мостом локомотив и несколько вагонов сошли с путей. Московская железная дорога косвенно подтвердила версию о том, что причиной обрушения моста стало незаконное вмешательство в работу транспортной системы.

В результате инцидента погибли четыре человека: двое пассажиров и все работники локомотивной бригады поезда, состоящей из двух человек — машиниста и его помощника. Более 40 человек получили различные травмы.

Четверо людей находятся в критическом состоянии, среди них есть ребёнок в возрасте шести месяцев. Грудной малыш находится в тяжелом состоянии.

Состав разбит на фрагменты. Под обломками могут быть люди. Пассажиры оказывают помощь друг другу, чтобы выбраться из покореженных вагонов.

Глава Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что на месте происшествия работают спасатели. Московская железная дорога сообщила, что причиной схода поезда стало обрушение моста, которое произошло из-за незаконных действий. По факту происшествия транспортная прокуратура начала проверку.