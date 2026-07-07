«Подрывает духовные основы»: в РПЦ заявили о распространении неоязычества среди казаков

Синодальный комитет Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством зафиксировал распространение неоязыческих идей среди казаков и развернул комплекс просветительских мероприятий. Как сообщили в комитете, для казачьей молодежи уже организованы лекции и встречи, на которых разъясняют признаки деструктивных движений, принципы их работы и способы противодействия таким идеологиям.

Ответственный секретарь Синодального комитета иерей Тимофей Чайкин на заседании Межведомственной рабочей группы по профилактике неоязычества подчеркнул, что эффективная защита начинается с понимания природы подобных движений, методов их вербовки и идеологических особенностей. Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов заявил, что неоязычество противоречит исторической связи казачества с православием и подрывает духовные основы казачьей традиции.

В РПЦ также считают, что распространению неоязыческих взглядов способствует недостаточная воцерковленность части казаков и восприятие православия преимущественно как обрядовой традиции. По данным Синодального комитета, священнослужители участвуют в молодежных слетах, форумах и семинарах, где проводят лекции о православии и предупреждают об опасности деструктивных течений, сообщает «Красная Весна».