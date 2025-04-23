В Эмиратах подтвердили, что власти иногда выгоняют россиян с пляжей

В соцсетях продолжается обсуждение требований властей ОАЭ относительно запрета нахождения иностранных туристов на некоторых пляжах, сообщил glavny.tv. Причина — запрет нахождения в купальных костюмах в общественных местах.

Как сообщалось ранее, российских туристов в купальниках выгнали с пляжа в ОАЭ. В соцсетях тема продолжает активно обсуждаться. Представители властей ОАЭ отвечают на вопросы туристов, почему на некоторых пляжах запрещено появляться в купальниках. Причина заключается в законодательстве Объединенных Арабских Эмиратов.

По информации издания, власти заявили, что всегда рады иностранным гостям. Однако туристов просят уважать культуру и традиции страны, придерживаться законодательных норм и прислушиваться к просьбам местных жителей. В стране преобладает ислам.

По данным издания, в соцсетях туристы из России признаются, что готовы прервать свой отпуск. Некоторые граждане приобрели путевки на время майских праздников. Теперь они сомневаются в правильности решения. Туристы пишут, что подобные правила установлены не для каждого пляжа.

Ранее сообщалось, что смотритель парка в Таиланде лишился работы из-за ссоры с русскими туристами.