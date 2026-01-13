«Подсчитать новогодний ущерб». Госдума требует от Минздрава отчет по «пьяным» праздникам

Группа депутатов Госдумы РФ обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с запросом о предоставлении детальной статистики последствий употребления алкоголя в период новогодних праздников.

Цель инициативы — провести анализ эффективности действующих ограничений и рассмотреть необходимость новых законодательных шагов в этой сфере.

В обращении, с которым ознакомилось РИА Новости, парламентарии просят предоставить за период с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026 года целый ряд данных. В их числе — общее число зарегистрированных отравлений алкоголем, случаи массовых интоксикаций, статистика госпитализаций и летальных исходов, а также информация об источниках отравлений (контрафактная, нелегальная или сертифицированная продукция). Отдельно депутаты запрашивают данные о количестве ДТП, совершенных водителями в нетрезвом состоянии.

Авторами запроса выступили первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев, глава комитета по защите семьи Нина Останина, руководитель комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов и первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко. Как пояснил в комментарии агентству Дмитрий Гусев, полученная информация станет основой для объективной оценки текущей ситуации и выработки дальнейших решений.

