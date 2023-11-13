Подстанция скорой помощи появится на территории ЖК «Столичный» в Балашихе

В микрорайоне Саввино подмосковной Балашихи на территории ЖК «Столичный» ведется строительство подстанции скорой помощи, сообщили в областном Минжилполитики. Она будет рассчитана на три машино-места и станет частью медицинского учреждения, которое возводят рядом.

В ведомстве уточнили, что девелопером проектов выступает «Главстрой Регионы». Площадь нового объекта здравоохранения составит 212 квадратных метров. Рядом с ним расположена рекреационная зона — набережная Малого Саввинского пруда. После завершения всех работ для жителей микрорайона будет доступен единый комплекс учреждений — поликлиника для детского и взрослого населения и подстанция скорой помощи. Отметим, что всего на территории жилого комплекса будет 34 дома с комплексной инфраструктурой для жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по расселению аварийного жилья.