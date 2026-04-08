Подстава в ДТП: как даже незначительный ремонт «ослепляет» автомобиль

В эпоху, когда автомобили буквально напичканы умными системами и электронными помощниками, даже обычный ремонт может отразиться на их работе. Рядовая замена лобового стекла или регулировка сход-развала способны «ослепить» машину, и водители зачастую даже не подозревают об этом. О том, почему это происходит и к чему приводит, эксклюзивно проекту Авто Mail рассказал генеральный директор компании Rusch Wheels Дамир Мустафин.

По словам эксперта, современные системы ADAS напрямую зависят от точной геометрии установки камер и радаров. Даже незначительное вмешательство — замена лобового стекла, ремонт подвески, регулировка сход-развала или установка других колес — может изменить углы обзора датчиков. Внешне автомобиль выглядит полностью исправным, но его электронные ассистенты уже «видят» дорогу с искажениями.

Проблема усугубляется тем, что, по оценкам эксперта, до 90% сервисов не выполняют обязательную калибровку после таких работ. Процедуру либо игнорируют вовсе, либо передают на аутсорс без какого-либо контроля качества. В результате тысячи автомобилей продолжают эксплуатироваться с некорректно работающими системами безопасности, и их владельцы даже не подозревают о существующей угрозе.

Последствия, как поясняет Дамир Мустафин, вполне реальны: ложные срабатывания торможения, ошибки в работе адаптивного круиз-контроля или полное отсутствие реакции в критический момент. Калибровка ADAS сегодня — это не опция и не прихоть, а обязательный этап после любого вмешательства в конструкцию автомобиля, напрямую влияющий на безопасность движения.

