Подтопления, дороги и жилищные вопросы: что удалось решить на личном приеме в Павловском Посаде

В администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области 26 ноября состоялся личный прием граждан, который провел замглавы муниципального образования Александр Кулаков. В ходе встречи жители обратились с рядом актуальных проблем, включая подтопление придомовых территорий, необходимость асфальтирования подъездных путей и вопросы предоставления жилья беженцам из Херсонской области.

По словам заммэра, с одним из обратившихся по проблеме подтопления договорились о выезде на место в течение недели для совместной со специалистами МБУ «Благоустройство» проработки оптимального решения. Вопрос асфальтирования дороги к частным домам, с которым обратились другие жители, будет решаться в весенне-летний период. Также администрация держит на контроле ситуацию с беженцами, помогая им в восстановлении документов и решении жилищного вопроса.

Для записи на личные приемы в павлово-посадской администрации работает телефон 2-99-05, а по срочным вопросам можно звонить на «горячую линию» 2-99-03.