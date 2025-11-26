«Подвал-аквариум вернулся». Жительница Белово вновь столкнулась с затоплением через несколько часов после откачки воды

Подвал одного из домов в городе Белово Кемеровской области с завидным постоянством превращается в мини-водоем.

Отчаявшись добиться реакции от управляющих компаний традиционными способами, одна из местных жительниц пошла на креативный шаг. Как сообщает «Подъем», она не просто пожаловалась на воду, а запустила в затопленный подвал одиннадцать карпов, создав импровизированную рыбную ферму.

Эта неординарная форма протеста сработала безотказно: новость стала вирусной, привлекла внимание СМИ и, наконец, побудила коммунальщиков к действию. Вода была откачана, а все рыбы бережно переселены в бочку. Казалось, проблема решена, и хозяйка даже начала планировать новогодний розыгрыш «улова» среди соседей.

Однако спустя всего несколько часов после визита аварийной службы подвал вновь начал наполняться водой. По словам женщины, теперь ей снова предстоит борьба со стихией — либо вновь организовывать откачку, либо искать альтернативные пути для отвода воды. Окончательный масштаб бедствия станет ясен, когда уровень воды стабилизируется.

Причина происходящего остается предметом спора. Коммунальные службы настаивают на версии с грунтовыми водами, тогда как горожане винят ветхие инженерные сети. Часть споров должна разрешиться к концу декабря, когда промерзшая земля перестанет пропускать влагу, и станет понятно, кто прав.

