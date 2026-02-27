Подвалы, мусор и арт-объекты: в центре Петербурга стартует необычная война с грызунами

Жители двора на Лиговском проспекте, 53, в Санкт-Петербурге объявили войну крысам. Несколько лет они безуспешно жаловались на полчища грызунов, облюбовавших мусорные баки и подвалы в районе арт-центра «Пушкинская-10». Эффекта это не давало: крыс становилось чуть меньше, но проблема не исчезала, пишет « Фонтанка ».

Кульминацией абсурда стал ответ чиновников на одну из жалоб: фото грызуна признали «старым и не соответствующим действительности». Тогда местная художница решила действовать нестандартно. Она распечатала свежие посты Telegram-канала «Фонтанки» с датой и сфотографировала крысу на их фоне, предоставив неоспоримое доказательство того, что проблема актуальна «здесь и сейчас». Кроме того, она зафиксировала открытое подвальное помещение, заваленное мусором, где также находились живые и мертвые крысы.

Вдохновленные этим креативным протестом, художники города организовали акцию «Крысогон». В рамках инициативы они планируют собрать подписи под обращением к губернатору Александру Беглову с требованием провести проверку и наказать ответственных за антисанитарию. К акции также приурочат создание тематических арт-объектов, чтобы привлечь внимание к проблеме через искусство.