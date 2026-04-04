Список стран, куда россияне могут поехать без заграничного паспорта в 2026 году
MiraNews: Армения и Казахстан принимают туристов без заграничного паспорта
Для зарубежного отдыха россиянам доступен ряд стран с упрощенным режимом въезда, позволяющим пересекать границу по внутреннему общегражданскому документу. Об этом пишет MiraNews.
Путешествия за пределы России не всегда требуют наличия заграничного паспорта, что упрощает планирование отпуска для многих граждан. На сегодняшний день существует 6 государств, готовых принимать российских туристов по внутренним документам. Самым доступным вариантом остается Беларусь, где разрешено находиться до 90 суток, а пограничный контроль при использовании авиасообщения или железной дороги минимален. Аналогичный период пребывания без визы и специального паспорта предлагает Казахстан, привлекающий гостей развитой инфраструктурой крупных мегаполисов.
Армения также входит в этот перечень, однако важно учитывать нюанс: въезд по внутреннему паспорту возможен исключительно через аэропорты, а срок нахождения в стране ограничен 180 днями. Желающим изучить природу Средней Азии открыты Киргизия и Таджикистан. В первом случае без регистрации можно гостить до 30 дней, во втором — до 90 суток. Список замыкает Южная Осетия, предлагающая горные маршруты и исторические достопримечательности. Эксперты подчеркивают необходимость проверки актуальных миграционных правил перед отправлением, так как требования могут оперативно корректироваться.