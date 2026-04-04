Список стран, куда россияне могут поехать без заграничного паспорта в 2026 году

Путешествия за пределы России не всегда требуют наличия заграничного паспорта, что упрощает планирование отпуска для многих граждан. На сегодняшний день существует 6 государств, готовых принимать российских туристов по внутренним документам. Самым доступным вариантом остается Беларусь, где разрешено находиться до 90 суток, а пограничный контроль при использовании авиасообщения или железной дороги минимален. Аналогичный период пребывания без визы и специального паспорта предлагает Казахстан, привлекающий гостей развитой инфраструктурой крупных мегаполисов.

Армения также входит в этот перечень, однако важно учитывать нюанс: въезд по внутреннему паспорту возможен исключительно через аэропорты, а срок нахождения в стране ограничен 180 днями. Желающим изучить природу Средней Азии открыты Киргизия и Таджикистан. В первом случае без регистрации можно гостить до 30 дней, во втором — до 90 суток. Список замыкает Южная Осетия, предлагающая горные маршруты и исторические достопримечательности. Эксперты подчеркивают необходимость проверки актуальных миграционных правил перед отправлением, так как требования могут оперативно корректироваться.