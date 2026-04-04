Смертельная ловушка: как обычная простуда может оказаться признаком неизлечимой болезни

Инфекционист Екатерина Болдырева объяснила, почему ранние стадии опасного вируса часто принимают за ОРВИ и по каким специфическим признакам можно распознать угрозу. Об этом сообщает RT .

Первичные проявления ВИЧ-инфекции нередко маскируются под типичные респираторные заболевания, что затрудняет своевременную диагностику. Инфекционист Екатерина Болдырева отметила, что симптоматика обычно проявляется в период от 2 до 4 недель после инфицирования, хотя иногда начальный этап протекает скрыто. К стандартным жалобам относятся лихорадка, дискомфорт в горле, упадок сил, мигрени, ломота в мышцах, высыпания и воспаление лимфатических узлов.

Ключевым отличием от обычного гриппа является атипичный характер течения болезни. По словам врача, серьезным поводом для беспокойства должна стать затяжная температура, сохраняющаяся ночная потливость, длительное расстройство пищеварения и хроническая усталость. Также к настораживающим факторам относятся частые рецидивы герпеса, грибковые инфекции и резкое снижение массы тела без видимых причин. Без адекватного медицинского вмешательства заболевание прогрессирует до стадии СПИДа. При этом эксперт напомнила, что вирус передается исключительно через кровь и другие биологические жидкости, тогда как современные методы терапии позволяют инфицированным вести полноценную жизнь, не представляя угрозы для окружающих.