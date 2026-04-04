«Ждала "Грэмми" и сдержала слово»: Лиззо призналась, что потеряла девственность в 30 лет после получения трех наград

Популярная американская певица Лиззо (настоящее имя Мелисса Вивиан Джефферсон) удивила фанатов признанием: она потеряла девственность только в 30 лет, дождавшись получения премии «Грэмми», сообщает Super.ru. Артистка долго лгала о своей интимной жизни, боясь осуждения, но теперь чувствует облегчение.

Лиззо с юных лет дала себе обещание: никакой близости до брака. Однако со временем условие изменилось — она решила, что вступит в интимные отношения только после того, как выиграет «Грэмми». И сдержала слово: в 2020 году, после того как ее песня Truth Hurts и другие работы принесли три статуэтки, певица перестала быть девственницей. Тогда ей уже было 30 лет.

При этом Лиззо впервые поцеловалась еще в 21 год — и этот опыт, по ее словам, был навязан против воли. Долгое время она врала о своей интимной жизни, чтобы не выделяться.

«Я боялась быть не такой, как все», — признается артистка.

Теперь же, поделившись правдой, она испытывает облегчение. Лиззо надеется, что ее история поможет другим людям не стесняться своих личных таймингов и не поддаваться давлению общества.

