Поклонники отметили поразительное сходство 19-летней дочери Анджелины Джоли и Брэдда Питта с матерью

18-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Нувель Джоли-Питт приняла участие в съемках музыкального клипа южнокорейской певицы Daen, сообщает TMZ. Поклонники тут же отметили ее поразительное сходство со знаменитой матерью — «две капли воды».

До этого Шайло уже успела появиться на публике с обновленным имиджем, а теперь решила попробовать себя в роли модели в клипе. Кадры со съемок быстро разлетелись по Сети, и фанаты не перестают комментировать, насколько сильно она напоминает Анджелину в молодости.

Тем временем в жизни самой Джоли произошло важное событие: 30 декабря актриса и Брэд Питт наконец подписали документы о разводе, завершив восьмилетнюю судебную тяжбу. Адвокат Джоли Джеймс Саймон заявил, что актриса измотана, но рада, что эта часть процесса осталась позади. Адвокат Питта отказался от комментариев.

Летом появлялась информация, что Брэд Питт обиделся на детей и перестал с ними общаться, однако официального подтверждения этому не было. У пары шестеро наследников: Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс и Вивьен.

