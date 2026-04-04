Бывшая жена шефа Ивлева перевела общую дочь в детский сад с полным погружением в английский

Валерия Куденкова, бывшая супруга шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева, рассказала о переменах в жизни их общей дочери Ники. Девочке 8 апреля исполнится четыре года, она ходит в детский сад, но мама решила сменить учреждение из‑за нерегулярных занятий английским языком, сообщает Super.ru.

После расставания родителей ребенок остался жить с мамой, но отец активно участвует в ее воспитании. Валерия выбрала для дочери новый детский сад с атмосферой полного погружения в английский язык — там все воспитатели и преподаватели говорят только на английском.

«Мы приняли решение переводить ее в другой сад, где все воспитатели и преподаватели разговаривают только на английском языке, где нет русского, чтобы это была такая погруженная атмосфера. И она быстрее учила язык», — поделилась бывшая жена Ивлева.

Она понадеялась, что дочь сможет продолжить обучение в школе при этом детском саде, но пока девочку туда не приняли.

О разводе Ивлева с молодой женой стало известно в октябре. В своих соцсетях звездный шеф отметил, что остался с экс-супругой в хороших отношениях. Углубляться в причины расставания он не стал. Разница между супругами составляла 19 лет — Ивлеву 52 года, Валерии — 33 года.

Ранее российская телеведущая Юлия Барановская поздравила дочь с совершеннолетием.