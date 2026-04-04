Натуральность и минимализм: трендовые окрашивания яиц на Пасху в 2026 году

Глубокие насыщенные оттенки, натуральные природные красители и минимум украшений будут популярны в декоре яиц на Пасху в 2026 году. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эксперт по домоводству Марина Рубенкова.

Природные цвета

По словам специалиста, в 2026 году в оформлении пасхальных яиц на первый план выходит естественность. Для окрашивания активно используют привычные продукты.

«Люди все чаще отказываются от ярких химических красителей и используют подручные. Луковая шелуха, свекла, каркаде, красное вино, куркума, краснокочанная капуста — все идет в ход, и яйца получаются мягких и благородных цветов», — отметила Рубенкова.

Минимализм в моде

Еще одно актуальное направление — минимализм. Эксперт отметила, что такие яйца выглядят стильно и легко вписываются в современную сервировку.

«Также сейчас популярны спокойные, пастельные оттенки и простые узоры без перегруженного декора», — подчеркнула она.

Мрамор на Пасху

Отдельное внимание эксперт уделила мраморному эффекту, который остается в тренде уже несколько лет.

«Мраморные яйца выглядят очень эффектно, при этом их несложно сделать в домашних условиях. Можно это сделать чаем каркаде. Вскипятить в кастрюле насыщенный настой каркаде, снять кастрюлю с огня и поместить в отвар сваренные яйца. Через несколько минут достать яйца и быстро обтереть бумажной салфеткой. На глазах они начнут темнеть и приобретут мраморный эффект», — объяснила она.

Растения в декоре

Также в моду вошли так называемые «эко-яйца» с отпечатками растений.

«Можно приложить листочки петрушки или укропа, обернуть яйцо капроновой тканью и отварить в луковой шелухе или другом красителе — получится аккуратный природный рисунок», — объяснила Рубенкова.

Ткань и нити

Еще один тренд — использование текстиля и натуральных материалов.

«Все чаще яйца не только красят, но и декорируют, например, оборачивают в ткань или перевязывают льняными нитями», — добавила она.

Главный тренд — 2026

Конечно, главный тренд пасхального декора в 2026 году — цвета бургунди и марсала. Глубокие винные оттенки можно получить с помощью красители или заварив крепкий чай каркаде, добавив ложку уксуса и опустив вареные яйца в отвар на 5-7 минут.

К Пасхе сетевые магазины запустили оригинальные линейки куличей — с изюмом больше не модно. Теперь на прилавках появились куличи с курицей и прочими экзотическими начинками. Можно ли вообще покупать подобные изделия на Пасху, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказали в РПЦ.